Mortal Shell, la beta è stata provata da oltre 350.000 giocatori

La beta di Mortal Shell è stata provata da oltre 350.000 giocatori: un grande successo per il soulslike di Cold Symmetry, se consideriamo la natura indipendente del progetto.

Anche noi abbiamo provato la beta di Mortal Shell, e al netto di qualche piccola magagna tecnica e di un comparto artistico non pienamente consapevole, il gioco ci ha fatto un'ottima impressione, confermandosi coinvolgente e impegnativo.

Gli altri numeri annunciati dal team di sviluppo per il periodo dei test evidenziano i 5 milioni di visualizzazioni su Twitch e YouTube, nonché le oltre 150.000 carezze date al gatto presente nel gioco.

Mortal Shell è uno spietato e profondo action RPG che mette alla prova la tua sanità mentale e la tua tenacia in un mondo in frantumi.

Mentre i resti dell'umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori.

Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo.

We have been overwhelmed by the response to our beta. Thank you to everyone who jumped in and gave feedback and reports on the game.

We can't wait for everyone to get their hands on Mortal Shell later this year! 💀🐚 pic.twitter.com/bXWBx4Tutd