Fable su Xbox Series X verrà annunciato con un trailer all'Xbox Game Showcase?

Fable tornerà su Xbox Series X, il noto insider Klobrille sembra esserne certo, e dovrebbe essere annunciato nel corso dell'Xbox Game Showcase del 23 luglio con un trailer in-engine, secondo quanto riferito di recente sul forum ResetEra.

Secondo l'insider, dunque, il nuovo Fable (Fable 4 o come verrà identificato il nuovo capitolo) non verrà mostrato attraverso una demo o un video di gameplay ma con un primo trailer con grafica in-engine, probabilmente perché lo sviluppo è ancora piuttosto lontano dalla conclusione.

"Tanto per regolare le aspettative, non credo che ci dovremmo aspettare un annuncio di Fable con una demo gameplay come succederà con Halo Infinite", ha riferito Klobrille su ResetEra, "Penso che sarà piuttosto una presentazione tipo quella che abbiamo visto con Horizon Forbidden West, dunque un trailer in-engine ma in qualche modo indicativo di quello che ci possiamo aspettare dal gioco".

Ovviamente si tratta comunque di una voce di corridoio, anche se Klobrille ha spesso riferito in anticipo informazioni poi verificatesi, dunque può essere considerato una fonte piuttosto attendibile, ma con anche diversi granchi presi nella sua lunga attività.

In ogni caso, è ormai da tempo che si parla del ritorno di Fable, che potrebbe essere proprio il nuovo progetto in stile RPG open world in sviluppo da tempo presso Playground Games. Ne sapremo di più questo giovedì all'Xbox Game Showcase del 23 luglio 2020, un evento che sarà interamente incentrato sui giochi per Xbox Series X, Xbox One e PC.