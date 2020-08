Fortnite: Ninja torna in azione su Twitch, in uno stream con Dr Lupo

Tyler "Ninja" Blevins, uno degli streamer più noti a livello mondiale, di recente è sparito dalla circolazione: la sua vicenda ovviamente è legata all'improvvisa (ma definitiva) chiusura di Mixer. Ma all'improvviso - e senza avvisare - qualcuno l'ha beccato su Twitch. Colpo di scena!

Il fatto è semplice: Ninja è tornato su Twitch per una partita in compagnia del suo suo vecchio amico Dr Lupo, appena uno stream. Si tratta di un ritorno solo momentaneo, sia chiaro: pare anzi che Ninja sia intenzionato, dopo la parentesi di Mixer, a trasferirsi definitivamente su YouTube. Ma intanto la sua comparsa su Twitch dà modo al web di parlare e di trarre alcune conclusioni.

Può darsi che Ninja abbia voluto sondare il terreno, comunque, e vedere cosa sarebbe accaduto in un suo nuovo stream su Twitch. Nel corso dello stream non ha fornito maggiori informazioni, né si è pronunciato sulla sua situazione: si è comportato come se nulla fosse accaduto negli ultimi due mesi.

Nei prossimi giorni capiremo probabilmente meglio questa strategia; non che nell'ultimo mese abbia lavorato molto. Però ha tenuto a ricordare la sua collaborazione con Adidas Originals.