Persona 4 Golden su PC è un successo per Sega, altri capitoli saranno multipiattaforma?

Persona 4 Golden sta ottenendo ottimi riscontri ed è un successo di vendite su Steam, a breve distanza dalla conversione del capitolo su PC, cosa che sembra far propendere Sega al considerare il fatto di portare altri capitoli della serie Persona su altre piattaforme, come PC, Xbox e Nintendo Switch.

In una sessione di domande e risposte degli azionisti con Haruki Satomi (COO del gruppo e presidente) e Koichi Fukazawa (Senior Executive Vice President e CFO), entrambi hanno espresso soddisfazione nell'apertura della serie al PC e interesse nel valutare la possibilità di portare altri capitoli su altre piattaforme, dopo le buone vendite di Persona 4 Golden su Steam.

"Abbiamo rimasterizzato Persona 4 Golden, un gioco precedentemente venduto su PlayStation Vita e rilasciato in vendita su Steam nel corso di questo anno fiscale", hanno affermato Satomi e Fukazawa di Sega Sammy, "A causa dell'ottima valutazione della critica e del suo prezzo basso, le vendite sono state molto più forti di quanto avevamo previsto. Continueremo a promuovere attivamente i porting di giochi rilasciati in precedenza su Steam e nuove piattaforme", hanno riferito.

Gli executive hanno in effetti parlato di piani già in corso su questo fronte: "Stiamo negoziando con produttori di piattaforme nuovi giochi in futuro e stiamo considerando modi per venderli sotto condizioni favorevoli. Tra queste misure ci sono versioni PC già pianificate fin dall'inizio dello sviluppo, con rilasci su più piattaforme già previsti".

Tutto questo fa pensare a un possibile arrivo di altri capitoli di Persona, tra cui magari Persona 5 Royal, anche su PC o altre piattaforme come Xbox One e Nintendo Switch. D'altra parte, visto il rapporto consolidato tra Sega e Xbox Game Pass per quanto riguarda anche la serie Yakuza, non è da escludere che anche questo sistema venga preso in considerazione per Persona.