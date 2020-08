Gran Turismo 7, il DualSense di PS5 riprodurrà l'effetto dell'ABS in maniera realistica

Gran Turismo 7 sfrutterà in vari modi le nuove possibilità offerte dal DualSense di PS5, il nuovo controller della console Sony che sembra rappresentare un elemento di grande importanza nella progettazione delle nuove esperienze di gioco next gen, con il suo feedbak aptico e i grilletti adattivi.

Come riportato ormai ampiamente, il DualSense è caratterizzato da una nuovo tipo di feedback aptico che incrementa la varietà di vibrazioni percepibili con il controller in mano e anche da un sistema di grilletti adattivi, il cui movimento varia a seconda delle situazioni di gioco anche in contrasto con gli input dati dai giocatori.

Tutto questo può riflettersi bene nella simulazione automobilistica di Polyphony Digital, con il capo del team, Kazunori Yamauchi, che ha menzionato alcune possibilità di utilizzo del DualSense in Gran Turismo 7 e in particolare nella riproduzione dell'ABS, il sistema automatico di anti-bloccaggio dei freni.

"Penso che l'uso più efficace dei grilletti adattivi in Gran Turismo 7 sia nella rappresentazione del sistema dell'antilock brake system (ABS) mentre si frena", ha affermato Yamauchi. "Un tipico ABS rilascia la pressione dei freni in maniera intermittente, mentre il guidatore applica una pressione costante sul pedale. Il grilletto adattivo è in grado di ricreare questa sensazione del pedale e consentirà al giocatore di sentire in maniera accurata e capire la relazione tra la forza applicata alla frenata e il grip dei pneumatici".

Anche sul fronte del feedback aptico sono previste evoluzioni interessanti: "Rispetto al force feedback standard che avevamo in passato, le caratteristiche speciali del feedback aptico consentono di produrre un range più ampio di frequenze diverse", ha spiegato Yamauchi.

Gran Turismo 7 per PS5 è stato annunciato ufficialmente durante l'evento Sony di presentazione per la nuova console, nel frattempo sono emerse voci di corridoio su una possibile data di uscita per dicembre 2020, ma la questione è ancora molto dubbia.