Call of Duty: Black Ops Cold War, nei bonus preorder spuntano Frank Woods e l'accesso alla beta

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato infine confermato ma sono ancora davvero tanti i misteri sul gioco, visto che le informazioni rilasciate da Activision sono praticamente nulle in attesa del reveal ufficiale previsto per la settimana prossima, dunque accogliamo con interesse questi nuovi indizi sui bonus preorder che sono emersi in base a un po' di datamining da parte degli utenti e che menzionano la presenza di Frank Woods e di una beta.

Secondo quanto riferito da COD Tracker, effettuando il preordine di Call of Duty: Black Ops Cold War si otterranno dei vantaggi esclusivi, com'è normale che sia. Tra questi sembra esserci un Woods Operator Pack da utilizzare in Call of Duty: Modern Warfare e in Call of Duty: Warzone.

Si tratta di un pacchetto legato al personaggio di Frank Woods, introdotto con il primo Call of Duty: Black Ops e previsto tornare nel prossimo capitolo, in base a questa scoperta fatta da alcuni dataminer, in maniera simile a quanto successo in precedenza con Captain Price in Black Ops 4 e Modern Warfare.

Tra i dettagli è emersa anche un'open beta, il cui accesso sembra sia esclusivamente legato all'acquisto di un preorder per Call of Duty: Black Ops Cold War, consentendo dunque a chi effettua la prenotazione di prendere parte anche alla sessione di prova del gioco che avverrà verosimilmente prima dell'uscita.

Tra gli altri oggetti emersi ci sono poi diversi elementi cosmetici e anche armi, il battle bass della Season 1 e il pacchetto "Land, sea and air" accessibili effettuando la prenotazione.

Per il resto, restiamo in attesa di ulteriori informazioni che arriveranno tra pochi giorni: di Call of Duty: Black Ops Cold War abbiamo visto il primo trailer con la data del reveal fissata per il 26 agosto, giorno in cui potremo avere una visione più completa del gioco.