Call of Duty Black Ops: Cold War è ufficiale: primo trailer e data del reveal

Call of Duty Black Ops: Cold War è stato annunciato in maniera ufficiale con un primo trailer e la data in cui potremo assistere al reveal: il 26 agosto.

Activision aveva detto che Call of Duty Black Ops: Cold War sarebbe stato presentato presto, e a quanto pare ha mantenuto la parola: la presentazione del nuovo episodio avverrà da qui a una settimana.

Il video dell'ufficializzazione, intitolato non a caso Know Your History, in realtà non contiene sequenze di gioco o cutscene, bensì un montaggio di clip storiche basate sul periodo della guerra fredda.

Sembra dunque confermato l'impianto narrativo che era emerso tempo fa con un leak e che vedrebbe il gioco ambientato in un arco temporale di 40 anni, raccontando l'ultimo confronto fra USA e Unione Sovietica.

Lo sviluppo di Call of Duty Black Ops: Cold War è stato affidato a Treyarch e Raven Software. Come detto, il 26 agosto sapremo finalmente tutto sul gioco.