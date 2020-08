Battletoads: la recensione

Le Battletoads sono tornate e non sono più quelle di una volta, in ogni senso, come vedremo nel corso della recensione. Il gioco inizia raccontandoci del loro attuale status di eroi dimenticati, finiti a svolgere delle mansioni che non hanno niente a che vedere con quelle che li hanno resi famosi. Naturalmente non passa molto tempo che Pimple, Rash e Zitz (le tre Battletoads) decidono di andare in cerca di riscatto gettandosi a capofitto in un nuova avventura, finendo così per incappare in una loro vecchia conoscenza, la Dark Queen, il boss del primo Battletoads (qui in una veste completamente diversa), e riuscendo a inimicarsi un'intera razza aliena (veramente più di una, ma non sottilizziamo).

Nel mezzo ci sono risse, fughe rocambolesche a bordo di un alieno usato come slitta, combattimenti nello spazio, crisi esistenziali e tanta, tanta azione arcade, con richiami costanti agli anni ottanta e novanta, e con un gusto particolare per il paradossale, che sembra strizzare l'occhio ad alcuni capisaldi dell'animazione moderna come Futurama, Rick e Morty e Final Space, tanto per citare qualche titolo. il tutto viene raccontato con una grafica stile cartoon ottimamente disegnata e animata (peccato per il doppiaggio non proprio di qualità elevatissima), il cui stile rimane uniforme sia nelle sequenze filmate, sia nelle fasi di gioco, nonostante l'utilizzo di diverse tecniche per sottolineare meglio i vari momenti.

Sulla carta Battletoads è un picchiaduro a scorrimento in stile Final Fight, come del resto lo era il capitolo originale sviluppato da RARE e pubblicato su di una moltitudine di sistemi. Correva l'anno 1991 e l'obiettivo dello studio inglese era quello di creare un gioco e dei personaggi che facessero concorrenza alle Tartarughe Ninja, visto il loro enorme successo in sala giochi e sui sistemi casalinghi. Nacque così un ibrido che univa sezioni da picchiaduro a parti platform, probabilmente proprio per richiamare i due principali generi dei più famosi giochi delle Ninja Turtles.

Col senno di poi possiamo dire che quella di Battletoads fu una serie breve e non proprio eccezionale. In particolare il primo capitolo per NES, stranamente quello di maggior successo, fu piagato da una difficoltà folle, che costrinse gli sviluppatori a revisionare le meccaniche di gioco e il level design in fase di port. Nonostante ciò è indubbio che le rane di RARE contino ancora molti fan, tanto che le richieste di dedicare loro un nuovo gioco sono state frequentissime nel corso degli anni, almeno fino a quando l'oggetto di questa recensione non è stato effettivamente annunciato.