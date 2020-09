Nvidia RTX 3090 doppia nei benchmark le RTX 2080 Ti, seguite il reveal con noi!

Secondo alcune slide trapelate in rete alcune ore prima dell'attesa presentazione, che vi ricordiamo seguiremo in diretta su Twitch in compagnia di Umberto Moioli, le Nvidia RTX 3090 saranno dei veri e propri mostri. Le loro prestazioni, infatti, hanno registrato valori doppi rispetto a quelli di una RTX 2080 Ti.

Il leak è stato condivido da Cyberpunkcat su Twitter e, nonostante non sia stato verificato, i valori mostrati sembrano in linea con quanto emerso finora. Nell'attesa che Nvidia mostri in diretta le GPU, a partire dalle 17:30 sul canale Twitch di Multiplayer, prendente tutto con le pinze.

Ieri abbiamo parlato delle specifiche tecniche e del prezzo delle RTX 3090, oggi siamo qui a parlare delle loro mostruose prestazioni.

Prestazioni che in tre giochi come Control, Minecraft RTX e Wolfenstein: Youngblood sono circa il doppio di quanto ottenibile oggigiorno con una RTX 2080Ti. Non una scheda di fascia bassa.

Prestazioni da urlo che però non dovrebbero essere alla portata di tutti. Alcuni rumor, infatti, sostengono che le RTX 3090 costeranno più di 2000 euro. Si spera, però, che le altre GPU della famiglia Ampere, ovvero le 3070 e le 3080, siano maggiormente a buon mercato.

L'appuntamento, quindi, è tra qualche ora in diretta sul nostro canale Twitch: a partire dalle 17:30 Umberto Moioli ci accompagnerà alla scoperta di queste schede. Cosa ve ne pare?