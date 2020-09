World of Warcraft: Shadowlands, 100 codici per la beta in regalo da Multiplayer.it

Multiplayer.it ha la possibilità di regalarvi 100 codici per accedere alla beta di World of Warcraft: Shadowlands. Per chi non lo sapesse si tratta della prossima, attesissima espansione dell'MMO di Activision Blizzard.

Riscattare un codice per la beta di World of Warcraft: Shadowlands è molto semplice: basta cliccare su questo link per accedere alla pagina di Multiplayer.it che contiene il tool che distribuisce le chiavi.

Una volta ottenuto, il codice dovrà essere riscattato attraverso la vostra pagina personale Battle.net.

La beta vi darà modo di accedere in anticipo a tutti i contenuti che saranno introdotti con questa nuova espansione. Per prepararvi al meglio alle nuove avventure, perchè non vi vedete il trailer della nuova serie animata?

Inoltre, attenzione alle specifiche tecniche del vostro PC: sembra che World of Warcraft: Shadowlands dovrà essere installato su un SSD.

Avete riscattato la chiave?