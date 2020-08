PS5, niente retrocompatibilità con PS3, PS2 e PlayStation: lo conferma Ubisoft

La retrocompatibilità di PS5 sarà limitata ai giochi per PlayStation 4, a quanto pare: la nuova console Sony non farà girare i titoli per PS3, PS2 e per la prima PlayStation.

La notizia arriva dalla pagina del supporto tecnico di Ubisoft in cui vengono fornite indicazioni sul passaggio dei giochi PS4 alle versioni di nuova generazione, che nel caso dell'azienda francese non costeranno di più.

"La retrocompatibilità sarà disponibile per i titoli PlayStation 4 supportati, ma non sarà accessibile per i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation", recita il testo stilato dall'area tecnica di Ubisoft.

A questo punto immaginiamo che Sony continuerà a percorrere anche su PS5 la strada dello streaming con PlayStation Now per garantire la retrocompatibilità con le precedenti piattaforme.

In ogni caso non è detta l'ultima parola finché non sarà proprio la casa giapponese a esprimersi al riguardo, fornendo i dettagli ufficiali sulla retrocompatibilità di PlayStation 5.