PS5: una possibile data per la presentazione di settembre con prezzo, uscita e giochi

PS5 dovrebbe essere al centro di un nuovo evento di presentazione a settembre da parte di Sony, su questo concordano più o meno tutti, ma ora c'è una possibile data trapelata per questo evento, che secondo alcune voci sarebbe fissato per il 9 settembre 2020.

A riportarlo è il sito NoteBookCheck, il quale tuttavia si rifà a dei post comparsi su 4chan, cosa che fa scendere la credibilità della voce di corridoio in maniera notevole, ma riportiamo la questione perché, se non altro, appare piuttosto realistica.

Secondo il misterioso e presunto leaker, la prossima presentazione di PS5 si terrà dunque il 9 settembre 2020 e si tratterà di una presentazione completa, che farà luce su tutti gli aspetti ancora non chiari della nuova console Sony.

In tale occasione verranno svelate le caratteristiche hardware, le funzionalità varie della console, l'interfaccia utente e soprattutto la data di uscita e il prezzo, a quanto pare. Ci sarà anche un'ulteriore spinta su PlayStation Now che dovrebbe essere messo a disposizione in più paesi con un marketing ristrutturato e potenziato, al riguardo.

Per quanto riguarda i giochi, verrà mostrato il gameplay dei first party già svelati in precedenza come Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Demon's Souls, Godfall e Returnal, oltre alla presentazione del comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War. Vengono definiti tutti "giochi di lancio", anche se la questione è fortemente dubbia, forse si intende che la loro uscita sia prevista nella finestra di lancio di PS5 oppure nel corso del primo anno.

È previsto anche un nuovo video su Horizon Forbidden West e su altri giochi già annunciati, inoltre viene riferita la presenza di un gioco horror esclusivo per PS5 in sviluppo presso Sony Japan Studio, che potrebbe essere il famoso nuovo Silent Hill di cui si è parlato molto, senza mai averne conferma.

Per quanto riguarda i third party, sono previsti annunci su esclusive temporali e altri accordi simili, riguardanti magari elementi parziali come contenuti o iniziative in partnership.

Ovviamente, prendete il tutto come una semplice voce di corridoio, anche se diversi aspetti di questa sembrano plausibili.