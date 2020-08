The Medium, un video diario dietro le quinte per l'horror su Xbox Series X e PC

The Medium torna a mostrarsi, protagonista di un video diario in cui Bloober Team, lo studio autore del gioco, illustra qualche dietro le quinte sulla costruzione del nuovo horror per Xbox Series X e PC.

Il game designer Wojciech Piejko e il producer Jacek Zięba raccontano dunque diversi aspetti dello sviluppo di The Medium, per quanto riguarda l'idea iniziale e quello che Bloober Team ha intenzione di mettere in scena con il loro nuovo gioco, oltre a introdurre alcuni elementi relativi alla storia e ai personaggi.

Alternate alle interviste agli sviluppatori, possiamo vedere anche varie scene tratte dal gioco, tra frammenti di gameplay e di scene d'intermezzo, in modo da avere una panoramica più estesa su storia e gioco vero e proprio, anche se si tratta in gran parte di spezzoni visti già nei trailer pubblicati in precedenza.

The Medium basa il suo gameplay sulla particolare meccanica della doppia realtà, nella quale la protagonista si trova sempre ad oscillare tra due dimensioni: una reale e una oscura, anche se entrambe hanno caratteristiche particolarmente inquietanti.

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di The Medium pubblicata il mese scorso, nella quale facciamo un po' il punto della situazione su quanto sappiamo finora del gioco in questione. Ricordiamo che The Medium dovrebbe essere un gioco di lancio di Xbox Series X, dunque previsto per novembre 2020 come esclusiva per la console Microsoft e per PC, anche se è probabile il suo arrivo su PS5 dopo un certo periodo di tempo. Nel frattempo, sono emersi anche i requisiti hardware ufficiali per la versione PC.