MediaWorld, sconti Back to School in corso a partire da oggi

MediaWorld ha fatto partire una nuova mandata di sconti con Back to School, l'iniziativa annuale che torna solitamente nel periodo di inizio settembre in occasione del ritorno a scuola, come dice appunto il nome della promozione.

Da oggi fino al 9 settembre sono dunque validi i vari sconti proposti a questo indirizzo sul sito ufficiale MediaWorld o direttamente presso i punti vendita, con sconti relativi a prodotti di informatica ed elettronica varia.

Vediamo dunque qualche esempio interessante delle offerte: per quanto riguarda i computer, troviamo il Microsoft Surface Pro 7 128 GB al prezzo di 899 euro invece di 1079, mentre sul fronte Apple è particolarmente interessante il MacBook Air 13 pollici da 256 GB a 1099 euro invece di 1299.

Tra i tablet segnaliamo Apple iPad 10,2 pollici 128 GB a 449 euro, il Samsung Galaxy Tab A 2019 a 199 euro invece di 279 euro e il Samsung Galaxy Tab S5E a 379 euro invece di 419.

Sul fronte smartphone, si segnala la presenza di Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 219 euro invece di 299 di listino, Samsung Galaxy A51 a 259 euro e Apple iPhone 11 128 GB a 799 euro invece di 879 euro, oltre ad iPhone 11 Pro Max 64 GB a 1089 euro.

Tra accessori e smartwatch troviamo Apple Watch Series 5 a 439 euro e Apple AirPods a 127,99 invece di 179,99 euro, oltre a Huawei Freebuds a 119,99 invece di 179,99 euro. Sul fronte videogiochi troviamo invece la PS4 Slim 500GB con PlayStation Plus per tre mesi a 299,99 euro.

Ci sono comunque molte altre offerte, anche in altri settori, visibili a questo indirizzo sul sito ufficiale MediaWorld.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.