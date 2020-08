Marvel's Avengers: una grossa patch al day one per sistemare matchmaking e performance

Marvel's Avengers avrà una grossa patch disponibile al day one, com'è ormai tradizione per tutti i titoli di un certo calibro, destinata a migliorare e correggere vari aspetti relativi soprattutto al matchmaking per il multiplayer e le performance generali del gioco.

Siamo ormai molto vicini alla data di uscita di Marvel's Avengers, fissata per il 4 settembre 2020, dunque è utile sapere che in tale data sarà anche messa a disposizione la sostanziosa patch del day one che richiede il download e l'installazione di ulteriori 18 GB di dati circa, per migliorare e correggere vari elementi.

Tra gli aspetti toccati dal primo aggiornamento ufficiale ci sono dunque miglioramenti nell'organizzazione dei match multiplayer attraverso l'update del matchmaking per renderlo più bilanciato e veloce possibile, miglioramenti a stabilità e performance del gioco e qualche correzione e aggiunta sull'interfaccia utente.

Alcuni problemi emersi nel corso della beta, come la possibilità di uscire dai confini predisposti per i livelli, verranno aggiustati con questa patch, che porta con sé anche la correzione di alcuni crash rilevati, ottimizzazioni al sistema di salvataggio, miglioramenti alla selezione dei personaggi e al respawn e qualche correzione effettuata sulle varie missioni, in base anche i feedback emersi nel corso del test aperto al pubblico.

Marvel's Avengers dovrebbe inoltre contare su una certa riduzione dell'oscillazione dello schermo applicata per incrementare l'effetto dei colpi e giudicata alquanto esagerata, mentre tra i punti da risolvere negli aggiornamenti futuri c'è un sistema di ping per le missioni War Zone, la possibilità di modificare le dimensioni dei sottotitoli e una modalità ad alto contrasto.

Di recente abbiamo saputo che Marvel's Avengers avrà Battle Pass a pagamento per ogni personaggio aggiunto post-lancio, mentre un nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2020 ha dato modo di vedere qualcosa di più sul nuovo action game multiplayer di Crystal Dynamics e Square Enix.