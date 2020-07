Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion: il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X non sarà aumentato

Ubisoft ha annunciato che il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, i suoi due blockbuster in arrivo in autunno, non sarà aumentato. La dichiarazione è stata fatta durante il recente incontro con gli azionisti, dove è stato confermato il prezzo di 59,99 dollari per tutte le versioni.

Almeno per ora, quindi, Ubisoft non intende seguire la strada inaugurata da 2K Games che ha aumentato di 10 dollari il prezzo delle versioni next-gen di NBA 2K21 per rientrare dei maggiori costi di sviluppo.

Non è chiaro se l'editore francese manterrà la stessa linea per tutta la nuova generazione. Intanto è bello sapere che per quest'anno non dovremo spendere di più per giocare ai suoi titoli, tra i più attesi della stagione autunnale.

La stessa strada era stata appena annunciata da Sega per Yakuza: Like a Dragon, il cui prezzo delle versioni next-gen sarà di 59,99 dollari, ossia identico a quello delle versioni delle generazioni attuali.