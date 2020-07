Yakuza: Like A Dragon anche su PS5, il nuovo trailer ufficiale conferma l'arrivo sulla next gen Sony

Yakuza: Like A Dragon arriverà anche su PS5, il nuovo trailer ufficiale pubblicato da Sega scioglie definitivamente i dubbi e conferma l'arrivo del gioco anche sulla next gen Sony, visto che il logo compare ben visibile alla fine del video.

Tra le varie piattaforme presenti, oltre a PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X, è visibile infatti anche il logo di PS5, che conferma dunque l'arrivo di Yakuza: Like A Dragon sulla next gen Sony, come era abbastanza ovvio che succedesse.

Il fatto che il gioco fosse presente nella recente presentazione Microsoft sui giochi Xbox One di maggio e che fosse stato classificato su Xbox Series X ma non su PS5 aveva fatto sorgere alcuni dubbi sulla possibilità che Yakuza: Like A Dragon, peraltro già uscito su PS4 in Giappone a gennaio, non fosse forse previsto su PS5, ma evidentemente non è così.

Il nuovo trailer è stato presentato all'interno dell'evento Comic-Con@Home, con la conferma che Yakuza: Like A Dragon arriverà a novembre 2020 su Xbox One, PS4 e PC, ma ovviamente non c'è ancora una data di uscita su Xbox Series X e PS5, considerando che non sappiamo ancora quando le due console saranno disponibili.

Di fatto, veniamo a sapere che la versione Xbox Series X sarà disponibile "questo autunno", mentre la versione PS5 "in un momento successivo", dunque è possibile che quest'ultima sia comunque prevista arrivare più tardi.

Yakuza: Like A Dragon supporta lo Smart Delivery, ovvero se lo acquistate su Xbox One riceverete l'upgrade gratis con la possibilità di scaricare il gioco su Xbox Series X, ma qualcosa di simile potrebbe avvenire anche tra PS4 e PS5: "Un sistema di upgrade a PS5 è allo studio per il lancio in occidente", ha infatti affermato Sega in queste ore.