Yakuza: Like a Dragon classificato su Xbox Series X ma non su PS5

Yakuza: Like a Dragon è stato ufficialmente classificato secondo i sistemi di catalogazione dei prodotti videoludici per fasce d'età, ovvero ESRB in USA e PEGI in Europa, e balza all'occhio il fatto che tra le piattaforme di uscita ci sia Xbox Series X ma non PS5 come console next gen.

Che Yakuza: Like a Dragon sia in uscita anche su PC, Xbox One e Xbox Series X in occidente è noto dalla presentazione di quest'ultima console avvenuta il 7 maggio, ma si è dato per scontato anche il suo arrivo su PS5, magari in ritardo visto che la console non viene citata nell'annuncio.

Non sappiamo se ci sia una sorta di accordo di esclusiva temporale sulla versione next gen di Yakuza: Like a Dragon, che tuttavia sarà comunque disponibile su PS4 così come lo è già, in effetti, in Giappone dove il gioco è uscito da qualche tempo.

Il nuovo capitolo, che promette di portare diverse novità rispetto alla formula base con l'introduzione del protagonista Ichiban Kasuga e la trasformazione del sistema di combattimento con elementi a turni, arriverà dunque questo autunno su PC, PS4, Xbox One e su Xbox Series X come gioco di lancio della console, ma la versione current gen potrebbe essere disponibile anche prima.

In attesa di informazioni sull'eventuale versione PS5, considerando che comunque il gioco potrebbe essere giocabile sulla next gen Sony grazie alla retrocompatibilità, vi rimandiamo all'anteprima di Yakuza: Like a Dragon pubblicata lo scorso maggio su queste pagine.