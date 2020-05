Yakuza: Like a Dragon, l'anteprima

In Yakuza 7 (questo il nome giapponese del gioco) non cambiano infatti unicamente il personaggio che controlliamo, Ichiban Kasuga, e l'ambientazione, che si sposta per la prima volta a Yokohama, ma anche e soprattutto il gameplay, che abbandona il tradizionale approccio action in favore di meccaniche RPG con combattimenti a turni.

La casa di Redmond ha di fatto strappato a Sony un'esclusiva che durava da svariati anni, offrendo al proprio pubblico prima la lunga saga con protagonista Kazuma Kiryu (ancora incompleta: mancano le remaster del terzo, del quarto e del quinto capitolo, nonché Yakuza 6: The Song of Life , ma ormai immaginiamo arriveranno tutti da qui a ottobre) e ora il capitolo che segna una vera e propria rivoluzione per il franchise.

La notizia era stata in qualche modo anticipata da un leak che voleva il gioco in uscita su Steam , ma probabilmente nessuno si aspettava una mossa del genere.

Yakuza: Like a Dragon è stato presentato a sorpresa durante l'evento dedicato a Xbox Series X , con un nuovo trailer e la conferma che l'ultimo episodio della serie SEGA sarà uno dei titoli di lancio della prossima console Microsoft, in arrivo nei negozi questo autunno.

Per fortuna potrà contare sull'aiuto di alcuni fedeli alleati: il suo vecchio amico meccanico Koichi e Namba, un ex medico finito per strada dopo una brutta storia di dipendenza dalle droghe.

Ferito nel corpo e nell'orgoglio, Ichiban si risveglia misteriosamente in un appartamento a Yokohama e sente di dover trovare assolutamente una risposta ai propri interrogativi, ma riuscire nell'impresa non sarà semplice.

In Yakuza: Like a Dragon, che abbiamo provato su PS4 con la demo rilasciata qualche tempo fa, seguiremo come detto le vicende di un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga . Membro di basso livello della famiglia Arakawa, ad appena ventiquattro anni decide di assumersi la responsabilità di un omicidio per proteggere il suo patriarca, Masumi Arakawa.

Ambientazione

Il nuovo episodio della serie sviluppata dal Ryu Ga Gotoku Studio vanta un'ambientazione completamente inedita, il quartiere fittizio di Isezaki Jincho a Yokohama, sebbene se nel corso della campagna ci troveremo a visitare anche il classico Kamurocho a Tokyo e Sotenbori a Osaka.

Ispirato al distretto a luci rosse di Isezakicho, il nuovo scenario vanta dimensioni paragonabili a quelle delle precedenti location, ma risulta se possibile ancora più dettagliato in alcuni frangenti. Anche stavolta la resa visiva appare sostanzialmente migliore durante le ore notturne, quando le luci al neon delle insegne fendono l'oscurità creando una grande atmosfera.

Come da tradizione, girando per la città potremo non solo imbatterci in criminali e scagnozzi che vorranno sfidarci, ma anche interagire con numerosi PNG per accedere a missioni secondarie e cimentarci con tutta una serie di attività extra, come le frenetiche gare di go kart, il karaoke, i bar, il cinema, gli hostess club e altro ancora.

Nel gioco è inoltre stata introdotta la novità del job system, che funziona in maniera letterale: Ichiban e i suoi amici dovranno recarsi presso l'ufficio di collocamento per trovare un lavoro e tirare su qualche soldo, e ciò gli consentirà di acquisire capacità specifiche da sfruttare in diverse situazioni.