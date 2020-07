Gangs of London: stasera torniamo in diretta per commentare gli episodi 4 e 5

Continua la nostra copertura speciale di Gangs of London: stasera torniamo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per commentare gli episodi 4 e 5 trasmessi da Sky Atlantic e Now TV di questa appassionante serie inglese.

Gabriella Giliberti, Emanuele Gregori e Giuseppe Grossi vivranno con voi le emozioni dei nuovi episodi, trasmessi per la prima volta in Italia attraverso i canali di Sky. Non solo: interagiranno con voi e condivideranno anche qualche retroscena e qualche curiosità sulla serie.

Gangs of London è la nuova serie crime di Sky Atlantic, che potete trovare anche in streaming su Now TV. Dopo il debutto in grande stile della serie inglese, le vicende sono già entrate nel vivo con gli episodi 2 e 3. Questa settimana la situazione si farà ancora più complessa per tutti i protagonisti. Anche per questo motivo l'appuntamento di stasera è irrinunciabile.

Non ci restava, quindi, che raggruppare i nostri esperti di cinema in un'unica diretta, così da poter commentare assieme a loro i nuovi episodi e le nuove (dis)avventure di Sean Wallace e della sua famiglia. Un bel modo per condividere la propria serie del momento con tante persone come voi: quindi non mancate!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.