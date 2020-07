Giochi Nintendo Switch, Crysis Remastered e i titoli della settimana del 20 luglio 2020

La settimana del 20 luglio 2020, nel momento in cui noi scriviamo e in cui voi ci leggete, è ufficialmente cominciata. Va da sé che è dunque arrivato il momento di dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni; nonostante la calura estiva e il momento di "pausa" generale, non mancheranno piacevoli sorprese. Come Crysis Remastered.

E sì, perché Crysis Remastered debutterà su Nintendo Switch proprio giovedì 23 luglio 2020, gradito e interessante ritorno col passato che avremo bisogno di testare per bene. "Crysis Remastered è una versione rimasterizzata e modernizzata dell'originale Crysis, sparatutto in soggettiva con elementi fantascientifici di Crytek. È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un'esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox ed entusiasmanti battaglie che hai già amato la prima volta, ma che ora possiedono una grafica rimasterizzata e ottimizzata per un hardware di nuova generazione. Il gioco non conterrà l'espansione Warhead".

Non mancheranno altre produzioni minori, in arrivo su Nintendo Switch questa settimana del 20 luglio 2020. Per esempio Rock of Ages 3: Make & Break, gioco arcade tower defense, competitivo e ricco d'azione; oppure Creaks, particolare adventure puzzle da parte di Amanita Design, incentrato sul contrasto tra luce e ombra e su illusioni ottiche che prendono vita.

Ricordiamo allora tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni, grazie ad un pratico elenco ordinato per date di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo.