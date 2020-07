Mafia: Definitive Edition su PS5 e Xbox Series X? Non sono previste versioni next gen ma sarà compatibile

Mafia: Definitive Edition al momento non è previsto per PS5 e Xbox Series X, almeno non con delle versioni dedicate in grado di sfruttare al meglio gli hardware next gen, mentre sarà comunque giocabile sulle nuove console grazie alla retrocompatibilità di quest'ultime con la generazione attuale.

Si dovrebbe dunque trattare di una situazione simile a quella emersa per Star Wars Squadrons, destinato a non arrivare su PS5 e Xbox Series X se non con la retrocompatibilità. Mafia: Definitive Edition, di cui è uscito proprio oggi il primo video di gameplay ufficiale, rappresenta il remake del primo capitolo della celebre serie di action game da parte di 2K Games, rielaborato da Hangar 13.

Si tratta di una profonda revisione anche tecnologica, ma a quanto pare al momento non è prevista una ulteriore evoluzione del gioco per PS5 e Xbox Series X, in base a quanto riferito da Haden Blackman, presidente e CEO di Hangar 13.

"Non c'è nulla di cui possiamo parlare al momento o da annunciare, vogliamo vedere la serie Mafia su quante più piattaforme possibile", ha affermato Haden, "È una cosa che dipenderà anche dal successo della Definitive Edition e il fatto se ci sia bisogno o meno di un ulteriore aggiornamento".

Ha comunque assicurato che "il gioco è compatibile con le nuove piattaforme, come richiesto dai produttori", ovvero funzionerà nella sua forma attuale su PS5 e Xbox Series X, ma ha aggiunto anche che "Non abbiamo piani su novità da annunciare a questo punto, nello specifico, per quanto riguarda le edizioni per le console next gen".