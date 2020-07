Star Wars Squadrons non arriva su PS5 e Xbox Series X se non con la retrocompatibilità

In una nostra intervista, il director di Star Wars Squadrons Ian Frazier ci ha confermato che non ci sarà una versione next-gen del gioco. Su PS5 e Xbox Series X, infatti, il nuovo shooter multiplayer dedicato a Guerre Stellari sarà disponibile solo attraverso la retrocompatibilità.

L'articolo in questione è la recente prova di Star Wars Squadrons. In questa occasione Vincenzo Lettera ci parla di un gioco nel quale "La durata e la qualità della campagna single-player restano delle incognite, così come la varietà delle mappe e l'effettiva capacità del gioco di stimolare e divertire per lungo tempo anche senza un supporto post-lancio." Però la prova ci ha lasciato con ottime sensazioni e la voglia di tornare sul nostra Ala X.

Durante una breve sessione di domande e risposte con Ian Frazier, il director ha parlato anche della possibilità di giocare Star Wars: Squadrons su PlayStation 5 e Xbox Series X. A differenza di altri giochi in arrivo nei prossimi mesi, come per esempio FIFA 21 e Madden 21 che supporteranno lo smart delivery, EA Motive non sta lavorando a una versione appositamente pensata per le console next-gen. Chi acquisterà la versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco potrà tuttavia continuare a giocare sui nuovi hardware sfruttando le rispettive funzioni di retrocompatibilità.

Una notizia che potrebbe deludere coloro che speravano di avere già un gioco di Star Wars "next-gen" su PlayStation 5 e XSX ma che, vista la natura minore del progetto, era ampiamente preventivabile.

Cosa ne pensate?