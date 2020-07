FIFA 21, svelata la copertina ufficiale con Mbappé

FIFA 21 si è svelato ulteriormente, in questo caso per quanto riguarda la copertina ufficiale nelle sue tre diverse edizioni, tutte caratterizzate dalla presenza del medesimo atleta come protagonista assoluto, ovvero Kylian Mbappé.

Vediamo dunque il comunicato stampa ufficiale sulle cover di FIFA 21, nel quale viene annunciata la collaborazione ufficiale di Electronic Arts con Mbappé, stella del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, destinato dunque ad avere un posto d'onore nel roster della nuova simulazione calcistica di EA. Viene dunque confermato parzialmente quanto emerso oggi con il leak sulla presentazione imminente legata a FIFA 21. Per chi acquista il gioco su PS4 o Xbox One è stato confermato l'upgrade gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X.

Mbappé, una delle più brillanti stelle del calcio di oggi, rappresenta la prossima generazione di grandi calciatori. Oltre al suo talento di fama mondiale, incarna anche lo spirito della community globale di FIFA grazie alla sua dedizione per accrescere la cultura calcistica e rinforzare il legame tra il gioco e milioni di persone in tutto il mondo.

Il nuovo protagonista della copertina di FIFA 21 ha segnato in più occasioni nel Campionato Mondiale di Calcio, ha vinto titoli di campionato, è stato nominato Golden Boy nel 2017 e ha vinto il titolo di Giocatore dell'Anno nella Ligue 1 a soli 20 anni. Ha firmato il suo primo contratto professionale nel 2016. Ora, Kylian Mbappé può aggiungere la copertina di FIFA tra i suoi traguardi.

La notizia arriva sulla scia del lancio delle nuove divise del Paris Saint-Germain e segna un altro importante successo nella carriera già leggendaria di Mbappé.

"Essere sulla copertina di FIFA è un sogno che diventa realtà. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, questo rappresenta un grande traguardo. Gioco a FIFA da quando ero un bambino: sono onorato di rappresentare un'intera nuova generazione di calciatori e di far parte del gruppo di fantastici atleti che condividono questo privilegio", ha dichiarato Kylian Mbappé.

"Mentre il nostro franchise di FIFA avanza velocemente verso la prossima generazione di gioco, siamo consapevoli che l'atleta presente sulla copertina debba incarnare in maniera autentica sia il futuro del nostro videogioco che quello del calcio nel suo insieme. Kylian rappresenta la novità di quest'anno, con il suo impegno per la crescita della cultura del calcio, i suoi profondi legami sociali e l'implacabile desiderio di condurre il suo sport a un livello superiore. Siamo entusiasti di portare avanti insieme a Kylian il gioco più bello del mondo" ha affermato Cam Weber, EVP e Group GM di EA Sports.

Vediamo dunque le tre copertine per altrettante edizioni di FIFA 21: