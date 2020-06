FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X: upgrade gratis confermato ma non tutti i progressi verranno trasferiti

FIFA 21 è stato ovviamente annunciato nel corso dell'EA Play Live della notte scorsa, in maniera assolutamente prevedibile, ma alcuni chiarimenti sono dovuti per quanto riguarda il passaggio del gioco a PS5 e Xbox Series X, considerando la next gen incombente e la compatibilità estesa di questa, con la garanzia di upgrade gratis del gioco alle nuove versioni ma a quanto pare non tutti i progressi verranno trasferiti secondo il sistema elaborato da EA.

FIFA 21 è stato dunque annunciato in maniera ufficiale con data di lancio, trailer e info dalla EA Play Live 2020 e già da queste prime informazioni è apparso chiaro che Electronic Arts, com'era prevedibile, ha inserito il gioco di calcio nel programma Dual Entitlement, che consente di ottenere gratuitamente la versione next gen del gioco nel caso in cui si acquisti sulle piattaforme attuali e si decida di effettuare il passaggio a una delle nuove console entro l'uscita di FIFA 22.

È lo stesso sistema adottato da Madden NFL 21 e che verosimilmente si ripeterà per tutti i titoli cross-gen di EA quest'anno, corrispondendo allo Smart Delivery di Microsoft ed estendendo la funzione su PS5. Quello che però non era stato annunciato inizialmente era il sistema del trasferimento dei progressi cross-play.

A quanto pare, solo alcuni dei progressi effettuati sulla versione current gen si potranno trasferire alla copia da riscattare su next gen: secondo quanto riferito dalle FAQ ufficiali di EA, i salvataggi e i progressi effettuati su Ultimate Team e Volta si trasferiranno su PS5 e Xbox Series X, ma i salvataggi della modalità Carriera, Online Season, Co-Op Season, Pro Club e altri non potranno essere trasferiti sulle piattaforme next gen, almeno per il momento.

FIFA 21, d'altra parte, non supporterà il cross-play, dunque non è previsto nemmeno il multiplayer cross-platform tra piattaforme diverse, in netta controtendenza con quanto sta accadendo per vari altri titoli online. Potete ottenere maggiori informazioni sul gioco leggendo la nostra anteprima di FIFA 21 pubblicata oggi.