PS4 settembre 2020, i giochi migliori del mese

Il piatto forte è rappresentato in questo caso da Marvel's Avengers , il controverso tie-in ispirato agli eroi più potenti della Terra, ma ci sono anche Mafia: Definitive Edition , Crysis Remastered, PES 2021 Season Update , Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e l'originalissimo 13 Sentinels: Aegis Rim.

L'autunno è ormai alle porte e il mese di settembre 2020 si conferma molto interessante per i possessori di PS4 , ancora in attesa di sapere quando la prossima console Sony arriverà nei negozi e soprattutto a che prezzo.

Sì, perché il gioco è un curioso mix fra brawler e shooter giocabile da soli o in cooperativa , in cui l'azione la fa da padrone e i vari Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Vedova Nera e Miss Marvel affrontano insieme la minaccia rappresentata dall'AIM e dai tanti villain che collaborano con l'organizzazione criminale allo scopo di controllare il mondo dopo lo scioglimento degli Avengers.

Marvel's Avengers fa finalmente il proprio debutto, proponendo un'esperienza che i fan della Casa delle Idee non potranno assolutamente perdersi. Parliamo infatti del primo tie-in tripla A dedicato agli eroi più potenti della Terra, sviluppato da Crystal Dynamics con la collaborazione di Eidos Montreal : due team pieni di talento e di capacità, alle prese con un progetto di ampio respiro che ci terrà compagnia per molto tempo.

Il celebre action RPG nato dalla collaborazione fra lo scrittore R.A. Salvatore , il disegnatore Todd McFarlane e il game designer Ken Rolston, pubblicato originariamente nel 2012, torna con la remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning . Un'edizione rinnovata non solo nella grafica, ma anche nel gameplay: gli sviluppatori ne hanno smussato gli spigoli e reso i combattimenti più coinvolgenti.

Il leggendario sparatutto del 2007 torna a settembre con una remaster che punta a valorizzarne ulteriormente la grafica, ancora oggi utilizzata come benchmark su PC. Crysis Remastered non si ferma infatti all'alta risoluzione, ma introduce anche un'effettistica avanzata, resa possibile unicamente dal CryEngine: riflessi in ray tracing , un nuovo sistema di illuminazione, texture a 8K e altro ancora!

Questi ultimi, veri e propri Kaiju , arrivano ciclicamente a minacciare le città e il nostro compito è quello di respingerli salendo a bordo delle Sentinelle, enormi robot guerrieri costruiti apposta per fronteggiare tale minaccia. I combattimenti avvengono in un contesto strategico, aggiungendo così un ulteriore substrato a un'esperienza che definire "peculiare" è riduttivo.

13 Sentinels: Aegis Rim è il nuovo titolo sviluppato da Vanillaware , il team giapponese autore di Dragon's Crown . La storia raccontata dal gioco è quella di tredici personaggi che non vivono tutti nella stessa linea temporale ma che finiscono per interagire fra loro nell'ambito di una narrazione parecchio ambiziosa, ispirata a opere di fantascienza e film di mostri.

Mafia: Definitive Edition

In uscita il 25 settembre

A quasi vent'anni dall'uscita del gioco originale, Mafia: Definitive Edition ci porta nuovamente fra le strade di Lost Heaven nel mezzo degli anni '30, in pieno proibizionismo, mettendoci nei panni di Tommy Angelo, un ex tassista che decide di entrare a far parte della famiglia mafiosa Salieri, attratto dai soldi e dal potere garantiti ai membri del clan. Almeno finché le cose non prendono una piega imprevista...

Completamente ridisegnato nella grafica grazie ad asset inediti e al motore di Mafia 3, il remake targato Hangar 13 vanta anche un gameplay al passo coi tempi in termini di meccaniche e interfaccia: una vera e propria reinterpretazione, anche narrativa, di un grande classico.