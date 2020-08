WoW: Shadowlands, il trailer della serie animata che sarà presentata alla gamescom

Blizzard ha pubblicato oggi il trailer della serie animata dedicata a WoW: Shadowlands chiamata Aldilà. Si tratta di un'opera in quattro parti che sarà presentata all'apertura della gamescom, alle 20 del 27 agosto 2020.

Mentre i giocatori di World of Warcraft si preparano al loro viaggio nelle Terretetre, una nuova serie animata divisa in quattro parti chiamata Aldilà offre uno sguardo sulle Congreghe che dominano le zone dell'espansione. Per sapere tutte le novità di Shadowlands, ecco l'anteprima.

Per vedere la prima puntata basterà sintonizzarsi in streaming in diretta durante la serata d'apertura della gamescom. La trasmissione comincerà alle 20 del 27 agosto.

I fan delle serie animate Araldi della Guerra e Araldi, che hanno preceduto rispettivamente le espansioni Battle for Azeroth e Legion, potranno avere un assaggio di ciò che sta per arrivare con un filmato d'anteprima che vi abbiamo riportato n testa a questa notizia.

Cosa ne pensate?