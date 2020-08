FIre Emblem: dopo 23 anni il raro capitolo per Satellaview è stato tradotto

Dopo 23 anni dalla sua pubblicazione originale targata 1997, BS Fire Emblem: Archanea War Chronicles, un raro capitolo della serie di Intelligente System sviluppato in esclusiva per il sevizio Nintendo Satellaview, è stato tradotto da dei volenterosi fan.

Per chi non lo sapesse, BS Fire Emblem: Archanea War Chronicles è stato originariamente lanciato nel 1997 esclusivamente sul servizio Nintendo Satellaview. Dietro questo nome si nasconde un servizio sperimentale della grande N che consentiva ai giocatori giapponesi di ricevere trasmissioni, riviste e giochi direttamente sul loro Super Famicom tramite un abbonamento satellitare a pagamento.

Non solo, il servizio ha consentito ai giocatori giapponesi di giocare a diversi titoli esclusivi che non hanno mai visto la luce su nessun'altra piattaforma, anche al di fuori del Giappone e che Nintendo non ha mai pensato di recuperare in tutti questi anni.

Per questo motivo dei fan si sono messi al lavoro, hanno recuperato una rara ROM aftermarket e, dopo 23 anni dall'uscita, hanno tradotto in inglese questa sorta di prequel del gioco Famicom del 1990 Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light. BS Fire Emblem ha introdotto sei nuovi personaggi e quattro nuove mappe. Diversi elementi di BS Fire Emblem sarebbero stati successivamente ripresi nel gioco del 2010 Fire Emblem: New Mystery of the Emblem pubblicato su Nintendo DS.

La speranza è che adesso Nintendo decida di pubblicare il gioco anche in maniera ufficiale.

Lo provereste?