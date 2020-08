PS5 a fine novembre e con un prezzo competitivo: il listino completo nel leak

Secondo l'ultimo leak di informazioni apparso in rete, PS5 arriverebbe nei negozi il 20 novembre 2020 con un prezzo piuttosto competitivo: 399 euro per l'edizione digitale e 499 per quella col disco ottico. Non solo, è comparso anche il listino completo di tutti i suoi accessori e il loro prezzo.

Queste informazioni sono state raccolte dal sito cinese Mydrivers. Questo sito non specifica la fonte delle informazioni, per questo motivo ribadiamo la necessità di prendere il tutto con le pinze, nonostante i prezzi possano sembrare piuttosto realistici.

La versione con blu ray di PS5 costerà 499 euro, mentre quella Digital "solo" 399 euro. La console arriverà nei negozi il 14 novembre in Giappone, mentre il 20 novembre nel resto del mondo. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, unico gioco di lancio citato, costerà 39,99 euro.

Interessanti i prezzi del DualSense (59,99 euro) e dello stand verticale (29,99 euro). Tra gli accessori ci sono anche le cuffie Pulse 3D a 179 euro e la PS5 HD camera a 59,99 euro. Un listino prezzi che, se confermato, renderebbe l'offerta di Sony piuttosto invitante. Cosa ne pensate?

Ecco tutti i prezzi in euro degli accessori di PS5.