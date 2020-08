Mafia: Definitive Edition, il nuovo trailer verrà mostrato all'Opening Night Live

Mafia: Definitive Edition verrà mostrato con un nuovo trailer narrativo nel corso dell'Opening Night Live con Geoff Keighley. Quando? Giovedì 27 agosto alle 20.00, ora italiana.

L'orario comunicato è in realtà quello d'inizio delle trasmissioni: anche Call of Duty: Black Ops Cold War sarà presente all'Opening Night Live, in quel caso il giorno dopo il reveal che avverrà in-game su Warzone.

In uscita il 25 settembre su PC, PS4 e Xbox One, Mafia: Definitive Edition è il remake del primo episodio della celebre serie prodotta da 2K Games, pubblicato originariamente nel 2002.

Scala i ranghi di una famiglia mafiosa nell'era del proibizionismo in quest'avventura ricreata da zero. Dopo un incontro accidentale con la mafia, il tassista Tommy Angelo si ritrova proiettato suo malgrado nel mondo del crimine organizzato.

Nonostante le remore a restare coinvolto con la famiglia Salieri, ben presto si rende conto che la tentazione è troppo forte per resistere.

Tune in to @Gamescom's #OpeningNightLive for the next Mafia: Definitive Edition narrative trailer!

Watch live 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/XQkWlS7Ejp pic.twitter.com/7kL7H6ozn8