League of Legends: Spotify è il partner audio ufficiale di Riot Games

Riot Games ha annunciato oggi che Spotify, il più grande servizio di musica in streaming del mondo, è il partner audio ufficiale di League of Legends. Il loro obiettivo è quello di creare un universo audio unico e perfettamente integrato con il celebre MOBA. La partnership è nata dal vasto utilizzo che i fan di LoL fanno di Spotify: sono circa 4,8 milioni le persone che ogni mese ascoltano la colonna sonora del gioco attraverso il servizio musicale.

Per questo motivo oggi Spotify ha annunciato la sua prima partnership in ambito eSport con Riot Games, creando un universo audio unico e perfettamente integrato e offrendo una nuova esperienza audio per milioni di fan di League of Legends in tutto il mondo.

Spotify è ora il primo ed esclusivo fornitore di servizi audio per League of Legends a livello globale e fornirà contenuti podcast esclusivi e originali: già in cantiere per quest'anno, Spotify svilupperà una serie di podcast incentrata sui tornei eSport di League of Legends.

Inoltre creerà un hub ufficiale di League of Legends che conterrà sempre nuova musica, podcast e playlist ispirati alla community dei giocatori, che include la playlist This is League of Legends e playlist ufficiali di League of Legends.

Spotify offrirà ai fan uno sguardo dietro le quinte della creazione del Worlds Anthem, con l'acquisizione di Worlds Anthem su Spotify. Questo inno musicale è una delle canzoni più attese dell'anno, pubblicata con un video musicale personalizzato ed eseguita durante le cerimonie di apertura dei Campionati del Mondo.

Questo è solo l'inizio di una partnership pluriennale. Spotify e Riot Games si impegnano a continuare a lavorare insieme per creare esperienze audio avvincenti per gli appassionati di musica, podcast e giochi.

