Call of Duty: Black Ops Cold War verrà presentato all'Opening Night Live

Call of Duty: Black Ops Cold War verrà presentato ufficialmente all'Opening Night Live con Geoff Keighley: l'appuntamento è fissato al 27 agosto alle 20.00, ora italiana.

Sappiamo che la data del reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War corrisponde a mercoledì 26 agosto, dunque Activision potrebbe gestire la cosa in due maniere diverse.

La prima ipotesi è che il gioco sarà protagonista il 26 agosto di un semplice teaser trailer, che rimandi a un trailer esteso per il giorno dopo, appunto nel corso dell'Opening Night Live.

La seconda ipotesi è invece che il 26 agosto vedremo un primo trailer e il 27 agosto un video di gameplay: mancando tre mesi all'uscita del titolo, tale approccio appare del tutto plausibile.

Come andranno effettivamente le cose? Lo scopriremo appunto fra un paio di giorni.

Don't miss a world premiere new look at @CallofDuty Black Ops - Cold War.

Live during @gamescom Opening Night Live on Thursday at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT

Watch at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/HciGWttPUX