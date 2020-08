PS4, al via la promo Riparti alla grande con PlayStation: giochi da 14,99 euro

Sony ha dato il via a una nuova promozione su Riparti alla grande con PlayStation: presso una serie di punti vendita convenzionati potrete trovare diversi giochi PS4 con prezzi a partire da 14,99 euro. L'iniziativa è valida dal 24 agosto al 6 settembre.

Dunque, qual è l'esatta entità degli sconti? Days Gone, l'eccellente action survival sviluppato da Bend Studio e ambientato in un mondo post-apocalittico, popolato da creature simili agli zombie, può essere vostro per 24,98 euro anziché 74,99.

La cifra è leggermente più alta per Death Stranding, l'ultima opera diretta da Hideo Kojima in cui, nei panni di Sam Bridges, avremo il compito di "riconnettere" ciò che resta degli Stati Uniti attraverso una serie di missioni di consegna e recupero: può essere vostro per 29,98 euro.

God of War, il nuovo capitolo della straordinaria serie targata Santa Monica Studio, che ci porta stavolta a visitare le fredde terre del nord insieme a Kratos e a suo figlio Atreus, è disponibile a 14,99 euro.

La lista dei giochi in promozione include anche MediEvil, il remake del grande classico pubblicato in origine sulla prima PlayStation, a 19,99 euro anziché 30,99, e l'appassionante soulslike Nioh 2 a 39,98 euro anziché 74,99.

L'iniziativa coinvolge infine anche gli accessori, con il controller DualShock 4 che può essere acquistato al prezzo di 39,99 euro in quattro differnti colorazioni.