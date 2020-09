Project Athia: Square Enix mostra il Luminous Engine in video

Project Athia non è ancora pronto per essere mostrato più nel dettaglio e allora ci accontentiamo di vedere qualcosa relativo al Luminous Engine, ovvero il motore grafico su cui il gioco è sviluppato, creato dal team interno a Square Enix, Luminous Production, con un nuovo video dimostrativo.

Il video visibile qui sopra si riferisce alla costruzione dei mondi di gioco, in particolare attraverso la generazione procedurale di un'ambientazione open world, in questo caso con caratterizzazione naturale e particolarmente realistica.

Il video fa parte di una dimostrazione del Luminous Engine effettuata nel corso della Computer Entertainment Developers Conference 2020 (CEDEC 2020) in Giappone, attualmente in corso. Questo non ha a che fare necessariamente con Project Athia ma può dare un'idea della qualità grafica del gioco, considerando che dovrebbe basarsi sulla stessa tecnologia.

Nel video vediamo soprattutto la notevole semplicità di utilizzo degli strumenti, con una costruzione procedurale dell'ambientazione che riproduce uno scenario naturale molto credibile e realistico in pochi passi, almeno partendo da elementi già costituiti. Vediamo uno strumento che in maniera semiautomatica dispone elementi di scenario e oggetti su un terreno che può essere modificato semplicemente in varie maniere, calcolando aree anche molto vaste in tempo reale.

Abbiamo inoltre saputo che Project Athia, il nuovo gioco PS5 di Square Enix, sarà open world con ray tracing e inoltre è scritto da Gary Whitta, autore di Rogue One. Ricordiamo che Project Athia è in sviluppo per PS5 e PC, ma trattandosi di un'esclusiva temporale dovrebbe arrivare successivamente anche su Xbox Series X.