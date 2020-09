Dr Disrespect ha svelato di aver avuto attacchi d'ansia per il ban da Twitch

Il Dr Disrespect ha raccontato di avere degli attacchi d'ansia da quando è stato bannato da Twitch. Il dottore, idolo dei videogiocatori di tutto il mondo, è stato cacciato dalla nota piattaforma di streaming a giugno, per motivi ancora ignoti al pubblico e, a quanto pare, a egli stesso. In seguito è tornato a fare streaming su YouTube, ma evidentemente ciò che è successo deve aver lasciato il segno, tanto che alla fine non ce l'ha fatta più a trattenersi e si è confessato durante una live del 31 agosto.

Stando a quanto raccontato dal Dr Disrespect, questa è la prima volta che soffre d'ansia, nonostante la sua vita sia stata costellata da scelte ed eventi che lo hanno messo più volte sotto pressione.

Il ritorno su YouTube lo ha aiutato, ma l'ansia non lo ha abbandonato e per ora deve conviverci. Il motivo è molto semplice: tutto ciò che ha costruito nel corso degli anni gli è stato tolto in un colpo solo e senza alcuna motivazione valida. In effetti una situazione del genere causerebbe un grosso stress a chiunque. Consigliamo una tisana rilassante tutte le sere, nel caso vi accadesse.