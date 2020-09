Metal Gear Solid V, Quiet prende vita nel cosplay di octokuro.model

Se nell'ormai lontano 2015 avete giocato a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, allora dovrete ricordarvi per forza di Quiet, un personaggio molto importante della produzione. Se così non è, questo nuovo cosplay oggi 2 settembre 2020 vi farà tornare la memoria.

La cosplayer octokuro.model, difatti, tempo fa (prima della pandemia) realizzò un costume davvero notevole dedicato alla Quiet di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. La ragazza ha cercato di valorizzarne innegabilmente il fisico, ma di certo non ha lesinato sul costume in sé, né sugli accessori a tema di cui Quiet si ritrova adeguatamente equipaggiata.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, al momento del suo arrivo sul mercato, è stato accolto in modo altalenante dal pubblico e dalla critica specializzata. Quiet, in particolare, è il cecchino che accompagna il protagonista Venom Snake: nel corso degli anni tra i due viene a crearsi anche un legame affettivo.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Quiet, che volendo potrete anche commentare facendoci sapere cosa ne pensate. Ma non mancano di certo altri costumi sulle nostre pagine; per esempio molti sono stati dedicati all'Androide 2B di NieR: Automata.