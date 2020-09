Nvidia RTX 3080 dimostra un grande miglioramento sulla RTX 2080 nel video confronto di Digital Foundry

Nvidia RTX 3080 si dimostra essere una grande evoluzione sulla RTX 2080 nella nuova analisi tecnica pubblicata da Digital Foundry, che ha pubblicato subito un approfondimento sulla nuova flagship appena presentata in maniera ufficiale da Nvidia.

A dire il vero l'analisi di Digital Foundry è ancora piuttosto parziale e si limita a mostrare l'incremento delle performance della GeForce RTX 3080 rispetto alla RTX 2080 su diversi giochi presi come riferimento, ma non mostra precisamente le performance stesse per ogni sezione del gioco.

In ogni caso, Richard Leadbetter riferisce come i risultati siano molto soddisfacenti, considerando che nella migliore delle ipotesi si sarebbe aspettato un miglioramento medio di circa il 70% come quello visto da GTX 980 a GTX 1080 (facendo un parallelo di evoluzione sulla medesima "generazione" in termini di architettura, in quel caso tra GTX e in questo tra RTX) e trovandosi invece di fronte a un incremento superiore all'80% in diversi casi.

Grandi incrementi di prestazioni si registrano anche con il ray tracing attivato, cosa che dimostra ulteriormente come il passaggio alle nuove RTX 3070, 3080 e 3090 rappresenti un notevole passo avanti in termini evolutivi su PC. Questi sono dunque i giochi testati e l'incremento medio di prestazioni rilevato, come potete vedere anche nel video riportato qui sopra: