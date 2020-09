Dead by Daylight su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis e grossi miglioramenti in arrivo

Dead by Daylight verrà pubblicato anche su PS5 e Xbox Series X, ha annunciato il team Behaviour Interactive, con un upgrade gratis per chi passa da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X, mentre riceverà una serie di miglioramenti tecnici ad ampio spettro a partire da settembre attraverso diversi aggiornamenti.

Dead by Daylight sarà dunque disponibile anche sulle console next gen, dove arriverà nel corso di un nuovo e sostanzioso aggiornamento previsto con il programma "The Realm Beyond". Questa è una rielaborazione quasi completa del gioco, che prevede una serie di miglioramenti tecnici alla grafica, all'illuminazione, alle animazioni e ad alcuni elementi dei sistemi di gioco.

Questi aggiornamenti arriveranno attraverso varie patch in sequenza, con la prima attesa per l'8 settembre e poi varie altre fino all'autunno 2021, in corrispondenza con il quinto anniversario del gioco. Questi miglioramenti tecnici saranno più evidenti su PC, PS5 e Xbox Series X ma avranno effetti anche sulle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch, inoltre saranno tutti disponibili gratuitamente.

"Abbiamo posto molta attenzione all'illuminazione per rendere l'esperienza dell'esplorazione di queste mappe più realistica e soddisfacente", ha spiegato Behaviour Interactive, "Le singole stanze saranno ora più distinte, ognuna con una funzione specifica", inoltre verranno inseriti "dettagli narrativi ambientali da scoprire", dunque non si tratta solo di grafica ma anche di un approfondimento del lore per ogni mappa, dunque della componente narrativa del gioco.

Dead by Daylight è stato recentemente annunciato per Google Stadia, aggiornato fino al nuovo DLC Silent Hill Chapter.