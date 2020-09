PS5: al lancio con più console rispetto a quante PlayStation 4 c'erano nel 2013

Il presidente e CEO di Sony Interactive Jim Ryan in un'intervista col Washington Post ha voluto rassicurare sulla quantità di scorte di PS5 disponibili al lancio. Secondo lui Sony sarà in grado di distribuire un numero di console superiore a quanto riuscì a fare nel 2013 con PlayStation 4.

Un po' per rassicurare gli azionisti spaventati dopo che Bloomberg ha detto che la produzione sarebbe stata tagliata di 4 milioni di unità, un po' per rassicurare i fan spaventati dalla possibilità di non poter comprare una PS5 prima di Natale, il boss di SIE Jim Ryan ha voluto affermare pubblicamente che il colosso giapponese arriverà al day one con un numero di macchine molto alto, superiore a quello che nel 2013 caratterizzò il lancio di PS4.

Un lancio che consentì a Sony di vendere 1 milione di console al day one e 2,1 milioni di PlayStation 4 in due settimane. "Per un bel po' di tempo, nella prima parte dell'emergenza Covid-19, il quadro della situazione economica era tutt'altro che chiaro", ha detto Ryan. "Ci sarebbe stato un mercato? Qualcuno avrebbe avuto il permesso di uscire? Ci sarebbero stati i negozi aperti? Questo è stato un anno come nessun altro. Ma tutto ciò ha solo rafforzato la nostra determinazione e il percorso che abbiamo pianificato all'inizio dell'anno si è rivelato quello giusto".

Un percorso che ha consentito a Sony di arrivare pronta al lancio di PS5 con un pacchetto di giochi solido e un numero di console sufficiente a sostenere la domanda. O perlomeno, questo è quello che sperano tutti.