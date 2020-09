Call of Duty: Warzone, giocatore sopravvive a una caduta e vince con bastoni da Kali

Come in ogni buon Battle Royale che si rispetti, anche su Call of Duty: Warzone le cadute possono rivelarsi fatali nel 99% dei casi. Eppure sussiste quell'1% in cui un giocatore abile può risollevarsi e vincere: come quello di cui vi parliamo oggi, che è sopravvissuto ad una caduta notevole per poi vincere sfruttando i bastoni da Kali.

Un'impresa notevole, tanto che ha ottenuto il suo spazio anche su GameRant, tra le altre testate estere. Vi spieghiamo brevemente cos'è accaduto: il giocatore noto su Reddit come Franklinnn11 era tutto preso dalle fasi finali della partita di Call of Duty: Warzone, quando è caduto da un edificio molto alto, finendo tramortito. Nessuno si sarebbe aspettato che di lì a poco avrebbe fatto ricorso ad un'arma molto situazione, come i bastoni da Kali... né che avrebbe potuto usarne affatto una.

Gli avversari per fortuna non sono riusciti a confermarne l'eliminazione: ecco allora che lui si è curato ed è tornato in azione; poi, nello spazio di pochi secondi, ha eliminato un primo nemico con i bastoni da Kali, e l'ultimo rimasto con un singolo colpo di balestra. Ha dimostrato nervi saldi, riflessi pronti, ottima strategia e una precisione davvero notevole.

Nulla di cui stupirsi dunque se il video ha ottenuto su Reddit più di 5000 upvote e oltre 180 commenti: giudicate da voi la sua impresa, nel filmato che segue. E ricordate che, al momento della pubblicazione di Call of Duty Black Ops COld War, Warzone cambierà assieme al nuovo capitolo del franchise.