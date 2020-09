Demon's Souls Remake: un video compara la versione PS5 con quella per PlayStation 3

Un nuovo video comparativo pubblicato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits analizza tutti i miglioramenti visti nella sequenza di gameplay di Demon's Souls Remake mostrata durante lo showcase di PS5 con il gioco originale, che ricordiamo essere uscito nel febbraio del 2009 su PlayStation 3.

Qui potete trovare il primo video di gameplay di Demon's Souls su PS5.

Finalmente sappiamo tutto o quasi di PlayStation 5. Adesso che conosciamo la data di lancio e il prezzo della console next-gen di Sony, la line-up di lancio e il costo dei giochi possiamo concentrarci su quello che andremo a giocare nei prossimi mesi.

Uno dei prodotti di lancio che ci ha impressionato maggiormente, anche dal punto di vista tecnico, è Demon's Souls Remake, il rifacimento, ad opera di Bluepoint Games, del gioco che ha gettato le basi del genere "Soulslike". Un'opera in grado di far convivere le radici old school del gioco di From Software con un comparto grafico notevole, iper dettagliato e ricco di effetti speciali.

Il video pubblicato in testa alla notizia serve proprio a sottolineare le tante migliorie grafiche possibili grazie a PS5, a rimarcare gli accorgimenti pensati per ammodernare l'esperienza, oltre che a sottolineare la fedeltà di questo gioco con l'originale. Perché si sa, a volte la memoria fa brutti scherzi e talvolta migliora i nostri ricordi.

Cosa ne pensate del lavoro di Bluepoint?