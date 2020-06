Call of Duty: Warzone, squadra vince usando solo i bastoni da Kali

Call of Duty: Warzone di recente ha dato il via alla sua Stagione 4, con tutta una serie di novità dal punto di vista di skin, armi di gioco e mappa. Per esempio sono arrivati i bastoni da Kali, strumento di morte corpo a corpo che, in uno sparatutto come questo, i giocatori non sembrano aver apprezzato più di tanto. Con le dovute eccezioni.

Difatti una squadra composta da vari streamer di Call of Duty: Warzone è riuscita a vincere la partita utilizzando solo ed esclusivamente i bastoni da Kali come arma contro i nemici. La squadra composta da Vikkstar123 e dai suoi amici ha snidato un giocatore dopo l'altro, eliminandoli con i Kali Stick, senza sparare neppure un proiettile. Un compito tutt'altro che facile, se ci pensate.

I primi due tentativi non sono andati a buon fine, ma la perseveranza in questo tipo di iniziative è fondamentale. Difatti dal minuto 16:55 in poi potrete godervi un match vinto utilizzando esclusivamente i bastoni da Kali. Non che le altre due partite precedenti siano andate "male", perché comunque la squadra ha ottenuto il secondo posto. Prima di salutarci vi ricordiamo che potete trovare un pratico articolo sulle nostre pagine con tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone.