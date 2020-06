Fortnite C2 Stagione 3: tutti i bug e gli errori che saranno corretti nei prossimi aggiornamenti

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è appena arrivata, fresca fresca di lancio (e anche perché ha letteralmente sommerso di onde la mappa di gioco); come tutte le cose nuove, non è pertanto esente da errori e difetti, che gli sviluppatori di Epic Games hanno intenzione di correggere nei prossimi aggiornamenti. Oggi ne sappiamo di più.

Difatti Epic Games ha confermato tutti i bug e gli errori di Fortnite Capitolo 2 che intende correggere con i prossimi aggiornamenti della Stagione 3: probabilmente non tutti spariranno già dal prossimo update (che potrebbe arrivare in questa settimana del 22 giugno 2020), ma comunque entro circa un mese dovrebbero essere un lontano ricordo. Gli sviluppatori e i giocatori di Fortnite monitorano costantemente la situazione, e riportano tutte le problematiche su Trello, dove restano in bella vista. Paradossalmente ve ne sono pochi legati alla nuova mappa di gioco della Stagione 3.

E proprio su Trello è attualmente possibile leggere quali errori verranno corretti prossimamente su Fortnite: per esempio quello del Chug Splash, che una volta gettato in un cespuglio sembra non essere più in grado di curare il giocatore; oppure il bug delle consegne di rifornimento, che spediscono il bottino al di sotto della mappa di gioco, rendendolo così impossibile da raggiungere.

Probabilmente almeno alcuni di questi bug ed errori vi hanno creato dei problemi, in questi primi giorni della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Ecco tutte le correzioni in arrivo nelle prossime settimane con i nuovi aggiornamenti.

Replay di gioco, attualmente non funzionanti su PlayStation 4

In certe situazioni, rischierare il deltaplano comporta una velocità notevolmente ridotta

Malfunzionamenti nell'utilizzo delle mitragliette epiche e leggendarie

Il Chug Splash (barile gigante di slurp) a volte non cura il giocatore, se l'oggetto è stato tirato in un cespuglio

Le consegne di rifornimenti talvolta gettano il bottino al di sotto della mappa di gioco