One Piece: Pirate Warriors 4: Vinsmoke Judge è l'ultimo personaggio del Character Pass

Vinsmoke Judge è l'ultimo personaggio che arriva in One Piece: Pirate Warriors 4 grazie al primo Character Pass. Vinsmoke Judge è uno dei principali antagonisti di tutto l'arco di Whole Cake Island e si aggiunge ad altre sue conoscenze.

Craker e Smoothie, infatti, si sono uniti al cast di personaggi giocabili di One Piece: Pirate Warriors 4 nelle scorse settimane.

Vinsmoke Judge è il Re del Germa Kingdom e il capo della sua ramificazione militare, la Germa 66. Padre di Ichiji, Niji, Sanji, Yonji e Reiju, nonostante il suo enorme corpo è un lottatore molto abile e dotato di una forza colossale. Vinsmoke Judge usa il suo equipaggiamento e le sue armi per infliggere colpi potenziati dall'elettricità.

Vinsmoke Judge è l'ultimo personaggio del primo Character Pack e arriverà questa estate. Ogni Character Pack potrà essere acquistato individualmente o attraverso il Character Pass. Questa, invece, è la nostra recensione di One Piece: Pirate Warriors 4.