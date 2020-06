Golf on Mars disponibile con le sue 25.770.000.000 buche

Golf on Mars è disponibile per sistemi iOS e Android. Si tratta del seguito del gioco di culto Desert Golfing, che qualche anno fa fece parlare tanto di sé per il suo minimalismo e per la sua caratteristica principale: un numero praticamente infinito di buche. Le premesse del seguito sono altrettanto surreali:

"Siamo nell'anno 2866. Il 35% della superficie del pianeta Marte è stato terraformato e finalmente si può giocare a golf in santa pace."

Stando alla descrizione ufficiale, Golf on Mars ha la bellezza di 25.770.000.000 buche. Non le vedrete mai tutte, state tranquilli. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, sostanzialmente il gioco è formato da buche contenute in una singola schermata. Per esperienza personale possiamo dirvi che si può andare avanti per ore a fare buche su buche senza un perché. Stranamente questa è la parte più bella del gioco.

I possessori di PC saranno felici di sapere che Golf on Mars uscirà anche su Steam, dove è stata già aperta la pagina ufficiale. In questo caso la data d'uscita è il 29 giugno.