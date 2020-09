PS5: produzione ridotta di 4 milioni di unità per l'anno fiscale corrente

Stando a quanto riportato da Debby Wu di Bloomberg, Sony avrebbe tagliato le stime di produzione di PS5 di 4 milioni di unità per l'anno fiscale corrente (chiude il 31 marzo 2021), facendo scendere il totale da 15 a 11 milioni di unità. Il taglio sarebbe stato causato da dei problemi con il chip custom della console. Quest'ultimo avrebbe creato dei rallentamenti nella produzione, come svelato dalla fonte della giornalista, che naturalmente è voluta rimanere anonima perché si tratta di informazioni che non possono essere divulgate pubblicamente.

Cosa può comportare il taglio? Nel caso in cui la domanda sia alta come prevede Sony, PS5 potrebbe diventare più difficile da reperire nei suoi primi mesi di vita a causa del minor numero di unità distribuite ai negozi. Quindi aspettiamoci di dover fare un po' più di fila per averne una. Si spera che i problemi produttivi vengano risolti nel corso dell'anno fiscale successivo, così da garantire il necessario flusso di console per la vendita.

Per il resto prezzo e data d'uscita di PS5 rimangono un grande mistero, nonostante ormai ci siano in giro diverse fonti che potrebbero aver svelato quantomeno il primo. Per saperne di più non resta che attendere l'evento di mercoledì 16 settembre dedicato alla console next-gen, durante il quale Sony dovrebbe fornire le informazioni che mancano.