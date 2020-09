Wasteland 3 sarà tradotto in italiano: "Preparati per l'inverno"

Attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook di inXile Entertainment apprendiamo che lo studio di sviluppo ha annunciato che Wasteland 3, il suo splendido GdR post-apocalittico, otterrà la traduzione in italiano e in portoghese entro la fine dell'anno. "Preparati per l'inverno" ha annunciato il post.

Una bella notizia, che va ad affiancarsi a quella altrettanto bella di Baldur's Gate 3, che includerà l'italiano in tempo per il lancio.

Perché diciamo che l'ultima fatica di inXile Entertainment è splendida? Scopritelo nella nostra recensione di Wasteland 3.

Coloro che non si erano avvicinati a questo avvincente GdR, che ricordiamo è l'evoluzione del classico che ha dato i natali alla serie di Fallout, per colpa dell'inglese, adesso sono accontentati: entro qualche mese i tantissimi dialoghi del gioco saranno tradotti nella nostra lingua, così da rendere ancora più semplice l'addentrarsi nelle meccaniche e nelle storie di Wasteland 3.

Essendo un contenuto ufficiale, l'italiano arriverà attraverso un aggiornamento automatico del gioco, non importa che lo stiate giocando su PS4, Xbox One o PC.

Soddisfatti?