Baldur's Gate 3 includerà l'italiano al lancio, ma non durante l'Early Access

Larian Studios ha annunciato ufficialmente che l'italiano sarà tra le lingue presenti al lancio di Baldur's Gate 3. Dopo tante polemiche, finalmente, è arrivata la conferma: la nostra lingua non arriverà in tempo per l'Early Access, ma sarà inclusa nella versione 1.0 del gioco.

All'interno dell'ultimo aggiornamento di Baldur's Gate 3, Larian Studios ha dato la notizia che in molti stavano aspettando. L'adattamento in italiano di Baldur's Gate 3 e delle sua circa 46.000 righe di dialogo non solo è previsto, ma sarà disponibile in tempo per l'uscita della versione 1.0 del gioco.

In altre parole, la nostra lingua non sarà disponibile durante l'Early Access del gioco, ma lo sarà quando verrà pubblicato il gioco ufficiale.

"Abbiamo confermato l'inglese, il cinese semplificato, il francese, il tedesco, il polacco, il russo e lo spagnolo per l'Early Access. Abbiamo decidere di includere il portoghese brasiliano e l'italiano nella versione 1.0, ma non nell'Early Access. Questo perché sarebbe complesso aggiungere una lingua aggiuntiva durante l'EA, ma volevamo farvi sapere che vi supporteremo".

Niente di irrimediabile, soprattutto considerando che i salvataggi dell'early access non saranno importabili nel gioco finale.

Cosa ne pensate? Vi piace come notizia?