PS5, Xbox Series X e Series S: rendering interattivo consente di metterle a confronto

Windows Central ha realizzato un rendering 3D interattivo in cui ha affiancato PS5, Xbox Series X e Series S alle console della generazione attuale, per permettere di confrontarne le dimensioni in modo plastico.

Il rendering è accessibile solo su Windows Central, ma alcune conclusioni rispetto a quanto visibile possiamo tirarle anche qui. Intanto viene confermato che PS5 è la console più grossa del gruppo (non c'erano più molti dubbi in merito): è molto più alta e lunga di Xbox Series X e Series S. L'altezza viene in parte compensata dalla minore larghezza, ma in generale appare molto più massiccia della concorrente, in particolare se guardata frontalmente e dall'alto.

Xbox Series S si conferma la più piccola del gruppo. Ha dimensioni inferiori anche a quelle delle console della passata generazione. Solo la lunghezza è pari a quella di Xbox Series X. Da notare infine che PS5 è l'unica console che ha bisogno di una base per essere sorretta in verticale.

Sul design delle varie macchine non ci esprimiamo, perché immaginiamo che ognuno abbia i suoi gusti in tal senso. Inoltre, in quanti sceglierebbero una console invece di un'altra per questioni meramente estetiche (magari qualcuno c'è)?

Comunque sia, nei giorni scorsi Microsoft ha svelato la data d'uscita e i prezzi di Xbox Series X e Series S. Sony ancora non ha reso ancora noti quelli di PS5, ma immaginiamo che non manchi molto per sapere tutto, data la coraggiosa mossa dell'avversario.