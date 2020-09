PS5: Sony avrebbe tagliato il prezzo per pareggiare l'offerta di Xbox Series X e S

Secondo alcune voci molto insistenti, tra le quali troviamo quelle del solito Jeff Grubb, Sony avrebbe deciso di tagliare il prezzo pensato originariamente per PS5 e PS5 Digital. Questo per poter pareggiare l'aggressiva offerta che Microsoft farà con Xbox Series X e S.

Il colosso di Redmond, infatti, arriverà sul mercato il 10 novembre con Xbox Series S e Xbox Series X prezzate rispettivamente 299 e 499 euro. Un'offerta estremamente aggressiva che sembra abbia preso in controtempo anche Sony. Tanto che il colosso giapponese avrebbe deciso di tagliare il prezzo di PS5 in modo da poter competere ad armi pari anche sotto questo punto di vista.

In altre parole, secondo le fonti di Gamereactor, in questo momento Sony starebbe decidendo se abbassare il prezzo di PS5 Digital a 399 euro e quello di PS5 di 499 euro, così da pareggiare il prezzo di Xbox Series X. Queste cifre sarebbero molto più bassi di quanto previsto inizialmente da Sony, visto che PS5 sarebbe "considerevolmente" più costosa. Il taglio, infatti, sarebbe nell'ordine di 50/100 euro rispetto a quanto programmato originariamente.

Contemporaneamente Jeff Grubb è intervenuto sull'argomento dicendo che entrambe le compagnie starebbero per vendere in perdita queste console, nella speranza di poter rendere redditizio il loro business raggiungendo velocemente una base installata sufficientemente ampia da giustificare i costi.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbero 399 e 499 euro come fasce di prezzo per PS5?

If PS5 Digital Edition is $399.99, that's going to be huge. But I don't know why you would hide that for this long. (I don't think $449.99 is a great option -- you want to get that 3 in front)